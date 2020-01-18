В Минске на пешеходном переходе легковушка сбила девочку-подростка

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием пешехода, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, сегодня около 8.00 54-летний водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Ваупшасова, совершил наезд на 16-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ей причинены телесные повреждения. Девочка госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений). Следственный комитет просит очевидцев, располагающих какими-либо сведениями о ДТП, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 389-55-55 и 8 9033) 333-67-19.

Специалисты напоминают, что пересекать проезжую часть следует только по пешеходным переходам. Перед началом движения необходимо убедиться в отсутствии приближающегося транспорта. В свою очередь водитель при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.-0-