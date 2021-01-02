2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пешеходном переходе легковушка сбила женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ сообщили, что сегодня утром водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, двигался по ул.Слободской со стороны ул.Космонавтов и при повороте налево по зеленому сигналу светофора на ул.Громова не уступил дорогу женщине 1960 года рождения, которая шла по обозначенному пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда гражданка получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

"Водители, помните о том, что при повороте направо по зеленому сигналу светофора вы обязаны уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, - отметили в ГАИ.- Пешеходы, убедитесь в безопасности выхода на проезжую часть. Это ваша обязанность".-0-