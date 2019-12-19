19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пешеходном переходе водитель сбил женщину и скрылся, сообщили БЕЛТА в ОАиП ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 18 декабря около 18.15. Водитель неустановленного автомобиля двигался по улице Притыцкого со стороны МКАД. На пересечении с улицой Скрипникова и при повороте направо он совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В настоящее время столичная Госавтоинспекция разыскивает водителя, а также просит откликнуться очевидцев ДТП и граждан, которые оказывали первоначальную помощь пешеходу и покинули место ДТП. Звонить необходимо по телефонам: 8 (029) 7073922, 8 (029) 6037717, 8 (017) 2221717 или 102.-0-