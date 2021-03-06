6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пожарах за сутки спасли 9 человек, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Один из пожаров произошел вечером 5 марта в квартире на четвертом этаже жилого дома по пр.Рокоссовского, 73. О возгорании спасателям сообщили соседи. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, в подъезде наблюдалось плотное задымление. Хозяин горящей квартиры не пострадал: он самостоятельно выбрался из нее до приезда спасателей.

Работники МЧС проникли в соседнюю с горящей квартиру, в которой находился парень 2005 года рождения. Из-за сильного задымления он не мог сам выйти. Спасатели надели на него маску и вывели из опасной зоны. Парня осмотрели медики скорой помощи и госпитализировали с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения". После обследования в медучреждении пострадавшего направили на амбулаторное лечение. "Сильное задымление угрожало и жильцам квартиры на пятом этаже. Они находились на балконе и просили о помощи. Используя маски, работники МЧС вывели хозяйку квартиры, ее сына и его знакомую. Они не пострадали", - отметили в МЧС.

Вечером 5 марта еще одно возгорание произошло в квартире на восьмом этаже 12-этажного жилого дома по ул.Есенина, 63. Работники МЧС вошли в горящую квартиру и обнаружили мужчину на полу в коридоре. Его вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи для обследования. Также спасатели вывели мужчину из соседней квартиры.

Еще один пожар произошел в ночь на 6 марта в подъезде дома в Заводском районе по ул.Народной, 30. В результате возгорания повреждены имущество на лестничной площадке, обшивки входных дверей квартир, электропроводка, закопчен подъезд. Работники МЧС спасли трех человек, в том числе ребенка.

Причины пожаров устанавливаются.-0-