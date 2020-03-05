В Минске на пр. Партизанском столкнулись две легковушки

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водители двух легковушек стали участниками ДТП на пр. Партизанском, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, около 15.50 водитель 1992 года рождения, управляя автомашиной "Мерседес", двигался по ул. Радиальной со стороны ул. Челюскинцев. На перекрестке пр. Партизанского и ул. Радиальной он продолжил движение на запрещающий красный сигнал светофора и столкновение с "Маздой", которая двигалась по пр. Партизанскому со стороны ул. Кулешова в направлении ул. Центральной.

Пострадавших в ДТП нет, автомобили получили механические повреждения.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.10 ст.18.14 КоАП, санкция которой предусматривает ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года либо без лишения.

ГАИ напоминает водителям, что согласно п.39.5 ПДД красный сигнал, в том числе мигающий (два мигающих красных сигнала), запрещает движение.-0-