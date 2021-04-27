27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пр.Дзержинского горел троллейбус. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

"В 22.05 в МЧС поступило сообщение о загорании троллейбуса в Московском районе по адресу пр.Дзержинского, 94. Произошло загорание изоляции электропроводки в реостатно-контакторной системе управления троллейбуса", - рассказали в МЧС.

Причина пожара устанавливается.

За прошедшие сутки в Минске зарегистрирован один пожар. На оказание технической помощи спасатели выезжали 12 раз.-0-