В Минске на пр.Машерова пешеход попал под колеса автомобиля

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пр.Машерова произошло ДТП с наездом на пешехода, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 03.10 44-летний мужчина на автомобиле Dacia, двигаясь по пр.Машерова со стороны ул.Сторожевской в направлении ул.Кропоткина вблизи дома №56 наехал на пешехода, который находился на проезжей части. Со слов водителя, увидев пешехода, он предпринял все действия для его объезда, однако тот сам бросился под колеса автомобиля. Пострадавшего с явными признаками наркотического опьянения бригада скорой медицинской помощи доставила в учреждение здравоохранения", - рассказали в ведомстве.

Сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска по факту инцидента проводят проверку.

"Наезд на пешехода по-прежнему остается самым распространенным видом ДТП. С начала года на столичных дорогах произошло 99 подобных происшествий, в результате которых пять человек погибли, 99 получили травмы различной степени тяжести. Причем в 39 случаях в дорожных авариях виноваты были сами пешеходы", - отметили в УГАИ.

Госавтоинспекция напоминает пешим участникам дорожного движения, что двигаться по обочине пешеходам разрешается навстречу транспортному потоку и только там, где нет тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки. Переходить проезжую часть нужно в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что транспортное средство остановилось. В темное время суток для привлечения внимания водителей необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.-0-