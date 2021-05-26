В Минске на пр.Независимости мотоциклист врезался в легковушку

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 26 мая 2021
Минск Переменная облачность +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:13 Лукашенко: сдача суверенитета - это не со мной Президент
21:57 Фотовыставка "Гармония неба, земли и человека - прекрасный Китай" откроется в Солигорске Афиша
21:56 Азербайджан продлил действие карантинного режима до 1 августа В мире
21:54 Лукашенко высказался за увеличение срока полномочий депутатов в Беларуси Президент
21:51 Дорожную разметку в Минске в ночь на 27 мая будут наносить на 15 участках Регионы
21:49 Китай продолжит реализацию внешней открытости и сотрудничества с Беларусью и другими странами - Се Сяоюн Политика
21:49 В Беларуси определили лучшие нормотворческие органы Общество
21:43 Олег Миканович возглавил волейбольный клуб "Строитель" Спорт
21:40 Лукашенко о принятии декрета №2: я должен был сохранить своего ребенка - Беларусь Президент
21:35 За сутки в мире выявили более 461 тыс. заразившихся COVID-19 В мире
21:29 В Минске на пр.Независимости мотоциклист врезался в легковушку Происшествия
21:26 Шило: нужно ответственнее подходить к созданию безопасных условий труда в медицинских организациях Регионы
21:22 Руслан Юденков признан лучшим игроком 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу Спорт
21:15 В Беларуси завершается реализация проекта в области ветроэнергетики Экономика
21:10 Влияние Китая на развитие современного мира приобретает все большую значимость - Тозик Политика
21:05 Отраслевой профсоюз Минской области направил на помощь медикам более Br370 тыс. с начала года Регионы
20:51 Белорусские баскетболистки проиграли россиянкам в товарищеском матче Спорт
20:44 Отказаться от табака "завтра" могут 20% курильщиков, остальным нужна поддержка - эксперт Общество
20:35 В Нигерии перевернулось судно со 160 пассажирами В мире
20:21 Чергинец прокомментировал разворот рейса "Белавиа", летевшего в Барселону Общество
20:10 Более 300 школьников примут участие в празднике "Равнение на Пионерию" в Минской области Регионы
19:48 Минздрав призвал органы госуправления подключиться к акции "Беларусь против табака" Общество
19:41 Участникам проекта по изучению иммунитета к COVID-19 начали рассылать первые результаты исследования Общество
19:20 В Беларуси будут развивать сервисы онлайн-заимствования и лизинговой деятельности Президент
19:10 ФПБ запустила онлайн-сервис для сообщений о завышении цен Общество
18:55 Хоккеисты сборной Казахстана выиграли у команды Германии в матче группового раунда ЧМ-2021 Спорт
18:42 "Практически воздушное пиратство" - МИД Беларуси о развороте рейса "Белавиа" в Барселону Общество
18:39 Российские хоккеисты обыграли датчан в матче группового раунда ЧМ в Латвии Спорт
18:33 Беларусь и Казахстан обсудили развитие сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах Политика
18:29 Проект техрегламента на никотинсодержащую продукцию пройдет внутригосударственное согласование в странах ЕАЭС к концу 2022 года Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
26 мая 2021, 21:29

В Минске на пр.Независимости мотоциклист врезался в легковушку

Фото из архива
Фото из архива

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист въехал в легковой автомобиль на пр.Независимости в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около 18.45. Двигаясь по пр.Независимости со стороны ул.Толбухина, 23-летний водитель мотоцикла "Хонда" столкнулся с автомобилем "Фольксваген". В аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, происшествие случилось из-за несоблюдения мотоциклистом безопасной дистанции. По факту ДТП проводится дополнительная проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей двухколесного транспорта соблюдать правила дорожного движения.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ГАИ ДТП Минск
Новости рубрики Происшествия
Скриншот из видео УВД Витебского облисполкома Житель Лепельского района заложил взрывчатку под авто супруги, чтобы отговорить от развода
Фото из архива СК устанавливает обстоятельства смертельного травмирования 18-летнего парня в Минске
Фото из архива В Мядельском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась - пострадал 16-летний пассажир
Фото Брестской таможни Пассажир автобуса Варшава-Минск пытался провезти через границу марихуану
Скриншот из видео УВД Минского облисполкома Мужчина попал под поезд в Несвижском районе
Фото из архива Бесправник сбил восьмилетнюю девочку в Столинском районе
Главное
Выступает Александр Лукашенко Лукашенко: недоброжелатели Беларуси перешли от организации бунтов к этапу удушения
Лукашенко о ситуации с посольством Латвии: Беларусь поступила так, как поступает суверенное государство
Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Афины-Вильнюс и раскрыл новые подробности
Встречаем лето вместе с Minsk World! Для всех желающих – бесплатная экскурсия по комплексу
Топ-новости
Лукашенко о повестке переговоров с Путиным в Сочи: это в основном экономика
Лукашенко обратился к мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!
Лукашенко о реакции на инцидент с госфлагом в Риге: такие моменты возбуждают в нас чувство патриотизма
Си Цзиньпин придает большое значение развитию сотрудничества с Беларусью - посол Китая
Кремль: на Западе не пытаются разобраться в ситуации с самолетом Ryanair, лишь рубят с плеча
"Практически воздушное пиратство" - МИД Беларуси о развороте рейса "Белавиа" в Барселону
При расследовании дела о геноциде населения Беларуси в годы ВОВ допрошены более 150 человек
"Минсктранс" возобновит пассажирское сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом с 4 июня
Головченко вручил государственные награды работникам МТЗ
ГПК: отмена авиарейсов не позволяет иностранцам вернуться домой
Тертель: несмотря на беспрецедентное давление, Беларусь живет и работает в нормальном ритме
В ВС завершена проверка боевой готовности ракетных войск
Белорусы Эстонии осуждают инцидент в Риге и призывают сплотиться для противостояния нападкам Запада
Минэнерго прокомментировало запрет на поставки белорусской электроэнергии в Украину
Определены победители международного молодежного конкурса Startup Heart
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.