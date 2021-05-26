В Минске на пр.Независимости мотоциклист врезался в легковушку

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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотоциклист въехал в легковой автомобиль на пр.Независимости в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел около 18.45. Двигаясь по пр.Независимости со стороны ул.Толбухина, 23-летний водитель мотоцикла "Хонда" столкнулся с автомобилем "Фольксваген". В аварии никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.
По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, происшествие случилось из-за несоблюдения мотоциклистом безопасной дистанции. По факту ДТП проводится дополнительная проверка.
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