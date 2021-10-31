В Минске на пр.Независимости пешеход попал под колеса такси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Независимости сегодня ночью пешеход попал под колеса авто, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 1.10 водитель автомобиля "Рено", оборудованного для службы такси "Яндекс", проезжая по проспекту Независимости со стороны улицы Козлова в направлении площади Я.Коласа, наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте.

Мужчина доставлен в медицинское учреждение. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска. По факту ДТП проводится проверка.

Еще один пешеход пострадал на улице Волгоградской. ДТП произошло накануне около 19.30. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, водитель автомобиля "Хонда" ехал по улице Кнорина со стороны улицы Белинского и, поворачивая налево на улицу Волгоградскую, не уступил дорогу пешеходу. Женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Со слов водителя, подъезжая к перекрестку, он отвлекся на мобильный телефон. Пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.-0-