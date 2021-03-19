В Минске на пр.Независимости произошло ДТП с несколькими авто

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Независимости водитель отвлекся от управления и спровоцировал ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, авария произошла сегодня около 17.00. Автомобиль "Ауди" ехал по проспекту Независимости со стороны МКАД в направлении улицы Калиновского. В какой-то момент водитель отвлекся от управления и столкнулся с движущимся троллейбусом, затем наехал на остановившийся впереди автомобиль "Рено", который отбросило на "Митсубиси", стоявший впереди.

В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекция рекомендует водителям при движении соблюдать меры безопасности, выбирать безопасную скорость, максимально держать дистанцию, а также избегать резких торможений и маневров.-0-