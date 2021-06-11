В Минске на пр.Независимости столкнулись легковушка и маршрутка

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись легковушка и маршрутка, есть пострадавшие. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел сегодня примерно в 14.15 на пр.Независимости. По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Ирины Кавецкой, вблизи дома №93 столкнулись автомобиль "Ауди" и "Мерседес", осуществляющий пассажирские перевозки. В результате ДТП пассажир маршрутного такси получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится дополнительная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

"Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения. Проявляйте взаимную вежливость, берегите жизнь - свою и окружающих", - отметили в ГАИ.-0-