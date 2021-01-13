В Минске на пр.Победителей горел легковой автомобиль

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске горел легковой автомобиль, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

13 января в 14.21 на номер 101 от очевидца поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на пр.Победителей. "Возгорание ликвидировано прибывшими подразделениями МЧС в 14.33. Никто не пострадал", - рассказали в МЧС.

В результате пожара повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля, задний и передний бамперы, боковое левое зеркало, передняя левая фара, решетка радиатора автомобиля "Фольксваген Кадди Макси Лайф" 2009 года выпуска. Повреждено также лакокрасочное покрытие стоявшего рядом легкового автомобиля "Мерседес-Бенц Джи-Эль 63" 2017 года выпуска.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-