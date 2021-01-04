В Минске на пр.Рокоссовского легковушка сбила пешехода

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Рокоссовского легковушка сбила пешехода, который переходил проезжую часть на красный сигнал светофора, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, водитель автомобиля "Пежо" двигался по проспекту со стороны ул.Плеханова в направлении ул.Ванеева и в районе дома №29 по пр.Рокоссовского наехал на пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Пешеход доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

ГАИ напоминает пешеходам, что они обязаны двигаться согласно светофорам, дорожным знакам и другим элементам, регулирующим дорожное движение; не создавать опасности для дорожного движения; уйти с дороги, если приближается автомобиль с включенными синими или сине-красными маячками; переходить дорогу в разрешенных местах. Водителей просят быть предельно внимательными в условиях недостаточной видимости, а при подъезде к регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам снижать скорость движения.-0-