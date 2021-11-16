В Минске на путепроводе одновременно произошло три ДТП

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На столичном путепроводе одновременно произошло три ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска Кристины Шаховской, сегодня около 8.10 водитель автомобиля "Фольксваген" ехал по путепроводу со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Аранской. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он столкнулся с автомобилем "Киа", который от удара отбросило на попутный "Мерседес".

В это же время в соседней полосе столкнулись машины "Протон" и еще одна "Киа". Последняя ударила автомобиль "Пежо".

Затем занесло автомобиль "Рено", и он протаранил бетонное ограждение. Со слов водителя иномарки, он не справился с управлением.

В авариях никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска по факту произошедшего проводят дополнительную проверку.

Госавтоинспекция напоминает: в сложных погодных условиях всем участникам дорожного движения необходимо быть внимательными и предельно осторожными на дороге. Водителям следует выбирать безопасный скоростной режим, исходя из конкретной ситуации на дороге, увеличить дистанцию от транспортных средств и боковой интервал, избегать резких ускорений и торможений, лишних маневров.-0-