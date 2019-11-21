21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на рабочего обрушился рукав для сброса строительного мусора, мужчина скончался на месте происшествия, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Инцидент произошел 21 ноября возле одного из домов по ул. Рабкоровской. Около 16.00 здесь обрушился рукав для сброса строительного мусора. "Рукав упал на стоящего рядом 45-летнего рабочего, который от полученных телесных повреждений скончался на месте", - проинформировали в СК.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, исследует состояние рукава, наличие и способ его крепления. "Опрашиваются очевидцы произошедшего, в том числе работники объекта, изымается документация по охране труда и технике безопасности. Часть обрушившегося рукава изъята для проведения экспертных исследований", - добавили в Следственном комитете.

Проводятся и другие проверочные мероприятия для установления причин и условий происшествия.-0-