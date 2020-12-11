11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на стоянке автомобиль сбил пожилого мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, 10 декабря около 17.30 водитель автомобиля Audi, двигаясь по стоянке у дома № 3 по улице Мирошниченко, совершил наезд на мужчину 1949 года рождения. Пешеход доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка", - рассказали в ГАИ.

С 7 по 17 декабря в столице проходит комплекс мероприятий по профилактике аварийности "Пешеход". Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и особенно осторожными на участках дороги, где возможно появление пешеходов.

"Обращаем внимание, что пожилые пешеходы - это особая и наиболее уязвимая категория участников дорожного движения. В силу своих возрастных особенностей пожилые люди не всегда внимательны, зачастую не могут правильно оценить дорожную обстановку, а иногда и вовсе пренебрегают основными правилами дорожного движения. Для того, чтобы обезопасить своих пожилых родителей или родственников, необходимо постоянно освежать в их памяти эти знания, говорить о скрытых опасностях, а также о необходимости использовать световозвращающие элементы, особенно сейчас, в период неблагоприятных погодных условий и короткого светового дня", - отметили в ГАИ.-0-