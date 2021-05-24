В Минске на стоянке горели два автомобиля

Фото Минского городского управления МЧС
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два автомобиля горели на стоянке в Минске, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сегодня около половины пятого утра очевидцы сообщили, что на стоянке у магазина на улице Нестерова горит легковой "Ситроен". В результате пожара автомобиль практически уничтожен. Кроме того, повреждено лакокрасочное покрытие, пластиковые элементы кузова, остекление у стоящего рядом микроавтобуса "Форд".
Причина пожара устанавливается.-0-
Фото Минского городского управления МЧС