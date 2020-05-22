В Минске на строящемся объекте обнаружили боевой снаряд

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На строящемся объекте на улице Мястровской в Минске обнаружили боевой снаряд. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

О находке в милицию сообщили работники объекта. "На место незамедлительно был направлен сотрудник ОВД и сотрудники МЧС. Территорию, где хранился предполагаемый снаряд, оцепили. Во время визуального осмотра установлено, что изъятый из земли предмет по своим внешним параметрам может быть боевым снарядом", - рассказали в ГУВД.

В настоящее время территория остается оцепленной. Специалисты продолжают работу.-0-