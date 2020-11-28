28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на стройке двоих рабочих засыпало песком. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

28 ноября в 15.12 на номер 101 от старшего врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в котловане на стройке по улице Маяковского песком засыпало человека, рассказали в МЧС.

По прибытии к месту вызова было установлено, что засыпало не одного, а двоих. До прибытия подразделений МЧС работниками строительной компании из котлована был извлечен мужчина 1978 года рождения. Его осматривала бригада скорой медицинской помощи. С синдромом позиционного сдавливания, сочетанной травмой живота, закрытой травмой грудной клетки мужчину госпитализировали.

В настоящее время работниками МЧС проводятся работы по извлечению еще одного мужчины.-0-