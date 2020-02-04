В Минске на стройке горела бытовка

Фото из архива
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минска на стройке у Республиканского Дворца культуры профсоюзов горела бытовка, предположительно из-за короткого замыкания. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.
Звонок о пожаре поступил спасателям 3 февраля в 23.07. Загорелась бытовка напротив здания на пр.Независимости, 25.
"В результате пожара повреждено имущество, внутренняя деревянная обшивка металлической бытовки. Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки", - проинформировали в управлении.-0-