25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на стройке погиб рабочий, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"Проводится проверка по факту гибели рабочего 1987 года рождения. Сегодня днем во время работ на месте строительства многоквартирного жилого дома в Минске он упал, по предварительной информации, с высоты 10-го этажа", - сказал Юлия Гончарова.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, сейчас опрашиваются очевидцы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-