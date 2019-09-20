В Минске на стройке третьей линии метро упал автокран

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 19 сентября при строительстве третьей линии метрополитена упал автокран, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Информация о падении автокрана на ул. Короля поступила спасателям в 21.00. "Установлено, что в 18.30 при проведении работ по перемещению металлической опалубки на территории строительства третьей линии Минского метрополитена произошло падение автомобильного крана в котлован вентсбойки глубиной 25 м. В результате пострадал машинист автокрана, который, находясь в кабине управления, в момент падения выпрыгнул в котлован. С предварительным диагнозом "перелом" он был доставлен в больницу", - рассказали в МЧС.

Фото МЧС

Автокран и временный упор для стабилизации стены котлована получили механические повреждения. Причина происшествия устанавливается.-0-