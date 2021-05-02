В Минске на трамвайной остановке автомобиль сбил пешехода

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На трамвайной остановке автомобиль сбил пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 11.40 водитель автомобиля "Ситроен" двигался по ул. Якуба Коласа со стороны ул. Дорошевича в направлении ул. Максима Богдановича. Вблизи дома №26 он совершил наезд на 19-летнего парня, который на остановочном пункте выходил из трамвая.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, водитель должен остановиться, уступив дорогу пешеходам, идущим к стоящему на остановочном пункте маршрутному транспортному средству либо от него (со стороны дверей), если посадка (высадка) пассажиров производится с проезжей части дороги или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только после закрытия дверей маршрутного транспортного средства и выключения на нем аварийной световой сигнализации (светового указателя правого поворота).-0-