В Минске на ул.Горецкого произошел прорыв магистрали с горячей водой

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Горецкого в Минске прорвало трубу с горячей водой, на месте работают аварийные службы, сообщили БЕЛТА в филиале "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго".

"Произошло повреждение на участке магистрали, соответственно все, кто обслуживается от нее, пока остались без горячей воды. На месте уже работает аварийная бригада", - сказали в организации.

Причины прорыва трубы выясняются. Сколько времени потребуется на устранение аварии и восстановление подачи горячей воды, пока неизвестно.-0-