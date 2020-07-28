В Минске на ул.Горецкого прорвало трубу - вода бьет фонтаном

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Горецкого в Минске прорвало трубу, из-под земли бьет фонтан воды. Факт аварии корреспонденту БЕЛТА подтвердили в филиале "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго", однако отметили, что порыв, скорее всего, произошел не на их трубе.

"На место аварии все службы направили свои бригады, чтобы определить источник проблемы и ответственную организацию", - сказали в филиале "Минские тепловые сети. - Мы своих людей направили туда на всякий случай".

Такой же ответ дали на предприятиях "Минсккоммунтеплосеть" и "Минскводоканал".

Судя по видео, которые публикуют в социальных сетях очевидцы, из-под земли бьет фонтан воды, который рассеивается, но испарения не видно. Это значит, что, скорее всего, проврало трубу с холодной водой.

Вблизи порыва идут строительные работы, не исключено, что при их выполнении был задет трубопровод.

Ранее, 7 июля, по ул.Горецкого, 3 произошло повреждение транзитной магистрали, которая связывает котельную "Курасовщина" с Минской ТЭЦ-4. тогда оно было быстро локализовано, подача тепла потребителям велась от котельной "Курасовщина".-0-