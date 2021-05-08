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08 мая 2021, 23:35

В Минске на улице Рафиева троллейбус совершил наезд на пешехода

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбус, двигаясь по ул.Рафиева в направлении пр.Любимова, совершил наезд на 41-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП его доставили в медицинское учреждение. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г.Минска, следователь и специалист ГКСЭ по г.Минску.

Госавтоинспеция напоминает, что пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора.-0-

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