В Минске на улице Рафиева троллейбус совершил наезд на пешехода

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Троллейбус, двигаясь по ул.Рафиева в направлении пр.Любимова, совершил наезд на 41-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП его доставили в медицинское учреждение. На месте работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г.Минска, следователь и специалист ГКСЭ по г.Минску.

Госавтоинспеция напоминает, что пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора.-0-