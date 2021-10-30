В Минске на улице Волгоградской пострадал пешеход

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 19 ч 30 мин водитель автомобиля "Хонда", 1986 г.р., двигаясь по ул.Кнорина со стороны ул.Белинского, при повороте налево на ул.Волгоградскую не уступил дорогу пешеходу-женщине, 1967 г.р. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ МВД Мингорисполкома.

Пешеход пересекала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора справа налево относительно движения автомобиля. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения, с которыми доставлена в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится дополнительная проверка.

Со слов водителя, подъезжая к перекрестку, он отвлекся на мобильный телефон.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги по пешеходному переходу, а при его отсутствии по линии тротуаров или обочин, на которую он поворачивает.-0-