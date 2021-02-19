В Минске на улице Жудро девочка попала под колеса автомобиля

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске женщина за рулем автомобиля "Ягуар" наехала на девочку во дворах по улице Жудро, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Алены Киселевой, инцидент произошел сегодня около 16.35.

"Автомобиль двигался по прилегающей территории дома №51 по улице Жудро и наехал на девочку 2008 года рождения, которая выбежала из-за припаркованных транспортных средств. В результате ДТП подросток с травмами доставлена в медучреждение", - сказано в сообщении.

Проводится проверка.-0-