В Минске на ул.Якуба Коласа легковушка сбила подростка

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 16-летний подросток травмирован в ДТП на ул.Якуба Коласа в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 27 декабря в 21.05 66-летний водитель на автомобиле "Фольксваген" двигался по ул.Якуба Коласа со стороны ул.Некрасова. Вблизи дома 49 он сбил 16-летнего юношу, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет.

Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора. Однако перед началом пересечения проезжей части по пешеходному переходу он обязан убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен (п.17.2 ПДД): остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители заметили и успели остановить транспортные средства.-0-