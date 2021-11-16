В Минске на ул.Кальварийской и пр.Партизанском затруднено движение из-за ДТП

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16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на нескольких участках дорог затруднено движение, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В связи с массовым ДТП, которое произошло на улице Аранской, 18, затруднено движение по Партизанскому проспекту со стороны улицы Ванеева.
Кроме того, авария произошла вблизи пересечения улиц Кальварийской и Домашевской. В связи с этим затруднено движение на участке улицы Кальварийской со стороны улицы Бельского в направлении улицы Цеткин. На месте работают сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска.
Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0-