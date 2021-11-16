В Минске на ул.Кальварийской за утро произошло более 10 ДТП

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром зарегистрирован ряд ДТП на улице Кальварийской в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, примерно в 7.35 30-летний водитель "Киа" двигался по ул.Кальварийской со стороны ул.Гусовского в направлении ул.Короля. Напротив дома №21 при выборе скорости он не учел погодные и дорожные условия, в результате чего столкнулся с автомобилем "Форд".

Примерно через пять минут на этом же участке дороги 59-летний водитель "Форда" не справился с управлением и столкнулся с "Ладой".

Еще одно ДТП зарегистрировано вблизи дома №25. Здесь "Тойота" под управлением 37-летнего мужчины двигалась по ул.Кальварийской со стороны Тучинского переулка в направлении ул.Пинской. Водитель наехал на остановившиеся автомобили "Тойота" и "Мицубиси".

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В это же время 47-летний мужчина, управляя автомобилем "Дайхатсу", не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и столкнулся с автомобилем "Вольво", который двигался в соседней полосе.

Всего на данном участке дороги сотрудниками отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска зафиксировано свыше десятка дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения.

"Уважаемые водители, в связи с ухудшением погодных условий будьте предельно внимательны за рулем и не подвергайте опасности себя и окружающих", - призывают в УГАИ.-0-