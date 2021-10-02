Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Матусевича опрокинулся автомобиль, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, 1 октября примерно в 22.50 22-летний водитель автомобиля "Фольксваген" двигался по ул.Матусевича со стороны ул.Чичурина в направлении ул.Петруся Глебки. При перестроении молодой человек не справился с управлением, протаранил разделительное ограждение, после чего иномарка несколько раз перевернулась и оказалась на встречной полосе движения.
Водителя с травмами доставили в больницу.
Госавтоинспекция призывает водителей проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД.-0-