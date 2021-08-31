В Минске на ул.Ольшевского нашли малыша

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция Минска разыскивает законных представителей найденного ребенка. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"31 августа около 13.50 найден малыш, который находился без сопровождения взрослых возле дома № 75 на ул.Ольшевского в Минске. Мальчику на вид 2-3 года, рост 80-90 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие", - говорится в сообщении.

Если вам известна какая-либо информация о ребенке, его законных представителях просьба сообщить во Фрунзенское РУВД Минска по телефонам: 8 (017) 207-67-67 или 102.-0-