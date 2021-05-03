В Минске на ул.Первомайской легковушка врезалась в трамвай

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка врезалась в трамвай на ул.Первомайской в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ Минского горисполкома.

По предварительной информации, авария произошла сегодня около 13.05. Водитель Renault ехал по ул.Первомайской со стороны ул. Янки Купалы в направлении ул.Фрунзе. При развороте он не уступил дорогу трамваю и столкнулся с ним. В результате ДТП авто и трамвай получили механические повреждения, пострадавших нет.

В Госавтоинспекции напомнили водителям, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречному потоку, движущемуся прямо или направо, и попутному трамваю. Таким же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.-0-