В Минске на ул.Притыцкого автомобиль протаранил осветительную мачту

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Притыцкого водитель "БМВ" въехал в столб и скрылся с места происшествия, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня около 7.30 на линию 102 поступило сообщение, что на ул.Притыцкого, 60, произошла авария. Автомобиль "БМВ" протаранил осветительную мачту. Прибывшие на место происшествия сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД столицы обнаружили транспортное средство. Водитель в нарушение установленных правил место ДТП оставил.
"Если вы стали очевидцем этого ДТП либо располагаете какими-либо сведениями о произошедшем, просим сообщить по телефону 102. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в ведомстве.-0-