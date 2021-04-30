30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Притыцкого опрокинулся автомобиль, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня около 9.40 водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем "Опель", двигался по ул.Притыцкого со стороны пр.Пушкина. На пересечении с ул.Берута при повороте налево на зеленый сигнал светофора он не уступил дорогу встречному автомобилю "Форд" и столкнулся с ним, после чего "Форд" опрокинулся", - рассказали в ведомстве.

В ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или направо, и попутному трамваю.-0-