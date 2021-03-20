В Минске на ул.Скрипникова опрокинулся автомобиль

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на улице Скрипникова опрокинулся автомобиль, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска Алены Киселевой, инцидент произошел сегодня около 15.15. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Peugeot, двигался по ул.Скрипникова в направлении ул.Притыцкого. На пересечении с ул.Одинцова при повороте налево он не уступил дорогу встречному автомобилю Mazda и столкнулся с ним. От удара Mazda отбросило на светофорный объект и осветительную мачту, а затем машина опрокинулась. В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекция напоминает: при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге прямо или направо.-0-