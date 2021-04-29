В Минске на ул.Веры Хоружей произошло ДТП с участием трех автомобилей

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улице Веры Хоружей произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяны Ященко, сегодня около 12.45 33-летний мужчина, управляя автомобилем "Фиат", двигался по ул.Веры Хоружей со стороны ул.Кропоткина. На пересечении с ул.Гая при выполнении разворота водитель отклонился немного вправо и столкнулся с попутным автомобилем "Равон". Тот от удара вылетел на полосу встречного движения, где совершил наезд на припаркованный "БМВ".

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет.

По факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что перед разворотом водитель обязан, не создавая препятствия и опасности для движения других участников дорожного движения, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части дороги, предназначенной для движения в данном направлении.-0-