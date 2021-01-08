В Минске на ул.Железнодорожной произошло два ДТП с разницей в несколько минут

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на ул.Железнодорожной сегодня произошло два ДТП с разницей в несколько минут, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Transporter, который ехал по путепроводу со стороны ул.Суражской в направлении ул.Железнодорожной, при выборе скорости не учел погодные условия, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Водителя и пассажира доставили в медицинское учреждение для осмотра.

Спустя несколько минут водитель автомобиля Volkswagen Polo на этом же участке дороги не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и сбил двух пешеходов, которые находились на остановке общественного транспорта. Одного из пешеходов с телесными повреждениями доставили в учреждение здравоохранения, второй не пострадал.

Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные условия и другие факторы, влияющие на безопасность. Стоит избегать резких перестроений и торможений, отказаться от обгонов, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Для привлечения внимания в условиях недостаточной видимости рекомендуется двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.

Водителям следует помнить: при езде в гололед даже на небольшой скорости недопустимы резкость в движениях ни при переключении передач, ни при разгоне, ни при маневрировании. Особенно опасен гололед на мостах, эстакадах, высоких насыпях, а также на подъездах к остановкам общественного транспорта, перекрестках и переходах. Лед здесь образуется нередко даже тогда, когда его нет на остальных участках дороги. Тормозить на таких участках крайне опасно.

В связи с выпадением обильных осадков в виде снега и образованием наледи на проезжей части Госавтоинспекция несет службу в усиленном варианте, контролируя уборку улично-дорожной сети и сопровождая колонны снегоуборочной техники. "Призываем владельцев транспортных средств не оставлять свои автомашины на краю проезжей части на длительное время, чтобы не препятствовать работе коммунальной и снегоуборочной техники", - добавили в ГАИ.-0-