14 марта, Минск/Корр. БЕЛТА/. На территории ОАО "МЗОР" - управляющая компания холдинга "Белстанкоинструмент" в Минске на железнодорожные пути упал неиспользуемый козловой кран КК-12,5, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.

На первый главный путь железнодорожной станции "Минск-Восточный" по ул. Октябрьской упал козловой кран 1980 года выпуска, который уже не эксплуатировался - проводился его демонтаж. ЧП произошло вечером 13 марта, подразделения МЧС вызвали в 17.40.

"В 20.30 после освобождения железнодорожного пути от упавших конструкций крана и проведения комплексной диагностики полотна движение поездов восстановлено. Пострадавших нет. Задержка движения 2 электропоездов составила до 9 минут и 2 грузовых поездов - до 3 часов 7 минут. Причина происшествия устанавливается", - добавили в МЧС.-0-