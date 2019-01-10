В Минске начали судить за взятки экс-начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начался суд по делу о взяточничестве бывшего начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Судебное разбирательство проходит в суде Центрального района Минска. Андрей Стрижак обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст.430 УК (получение взятки повторно, в крупном размере).

Как сообщалось, Генпрокуратура оставила без изменения примененную на стадии предварительного расследования меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого.-0-