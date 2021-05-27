В Минске начальник службы ЖЭУ склонял гражданку к даче взятки

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Фрунзенского РУВД Минска задержали мужчину за получение взятки. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась гражданка с сообщением о том, что начальник службы жилищно-эксплуатационного участка Минска склоняет ее к даче взятки после осмотра ее квартиры. Она призналась, что накануне самовольно без соответствующего разрешения заменила радиатор отопления. При плановом осмотре жилища мужчина, заметив нарушение, предложил обойтись без составления протокола, а заплатить ему лично. Женщина согласилась.

Во время передачи денежных средств вымогателя задержали с поличным. Он сознался и раскаялся в содеянном.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-