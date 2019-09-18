В Минске начался суд по делу о коррупции при закупках металлопродукции и средств защиты

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Центрального района Минска сегодня состоялось первое заседание по делу о коррупции при поставках металлопродукции и средств защиты в адрес госпредприятий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед судом предстали пять фигурантов - три бывших должностных лица и два бизнесмена. Под стражей находятся два экс-начальника - отдела охраны труда, пожарной и промышленной безопасности ГПО "Белэнерго" и отдела материально-технического снабжения ОАО "Гродно Азот". К руководителям коммерческих структур такую меру пресечения не применяли. Еще один фигурант, который сейчас работает инструктором-методистом по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе в Барановичском отделении БЖД, был под стражей с 9 апреля по 3 октября 2018 года.

Как следует из обвинения, оглашенного государственным обвинителем, была налажена коррупционная схема поставок металлопродукции (нержавеющих труб и листов), а также средств защиты органов дыхания в адрес госпредприятий.

К примеру, один из бывших начальников с использованием своих служебных полномочий осуществил действия по разработке, согласованию документов, необходимых для закупок, с указанием технических характеристик продукции, имеющейся в наличии у конкретной компании. Это, по словам гособвинителя, предоставило организации преимущество по отношению к другим субъектам при проведении процедуры закупок и позволило заключить договоры. Взамен обвиняемый в соответствии с предварительной договоренностью получил от бизнесмена в два этапа взятку в Br60 млн (до деноминации) и $9 тыс.

Один из коммерсантов обвиняется в том, что неоднократно с 2016 по 2018 год передал через компаньона должностному лицу госпредприятия взятку за оказание содействия в участии в биржевых торгах путем предоставления сведений о планируемых закупках, а также за невыставление штрафных санкций. По версии обвинения, он договорился с должностным лицом "Гродно Азота" о создании благоприятных условий для участия в биржевых торгах. Полученные заблаговременно сведения позволяли побеждать и таким образом заключать договоры и поставлять товар. Однако сам фигурант не согласен с этим и заявил ходатайство. По его словам, материальные ценности действительно передавались, но исключительно за неоказание противодействия при поставах продукции его предприятия. Бизнесмен считает, что против него уголовное дело должно быть прекращено, а в отношении взяткополучателя - перепредъявлено обвинение.

Руководитель второй коммерческой структуры - заместитель директора одного из ООО - 4 апреля 2018 года передал взятку в размере $12 тыс. должностному лицу "Белэнерго". Он признает себя виновным и раскаивается. Экс-начальник отдела охраны труда, пожарной и промышленной безопасности ГПО, напротив, не считает себя виновным. Факт получения $12 тыс. он не оспаривает, но не считает это взяткой. Кроме того, ему вменяют еще несколько эпизодов получения взяток (в том числе $9 тыс. и Br60 млн до деноминации), покушение на получение взятки в размере $10 тыс., злоупотребление властью или служебными полномочиями.

Обвиняемому, работавшему в ОАО "Гродно Азот", вменяют злоупотребление властью или служебными полномочиями, а также получение взятки. На данный момент он отказался высказать свою позицию по всему предъявленному обвинению. А вот нынешний инструктор-методист Барановичского отделения БЖД признает все предъявленные ему эпизоды взяток. В деле их несколько, в том числе суммы не менее Br30 млн (до деноминации), Br5 тыс.

Принципиальная оценка всем этим фактам будет дана в суде.-0-