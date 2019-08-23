В Минске наркоторговец упал с велосипеда под ноги милиции при попытке скрыться

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске наркоторговец пытался скрыться от милиции на велосипеде, но с него слетела цепь - парень упал под ноги правоохранителей. Об этом БЕЛТА сообщили в Центральном РУВД Минска.

Оперативники Центрального РУВД Минска располагали информацией о распространении наркотиков 24-летним минчанином. "Застать по месту жительства наркоторговца им не удалось - на звонок никто не отвечал, дверь была плотно закрыта. Однако в то же время один из клиентов дилера дежурил под окном. Оперативникам 23-летний потенциальный покупатель признался, что пришел приобрести наркотик, однако продавца дома не оказалось", - рассказали в РУВД.

Во время беседы с "клиентом" внимание правоохранителей привлек молодой человек, который проезжал мимо на велосипеде. "Увидев постоянного покупателя в обществе оперативников, фигурант решил скрыться. Прибавив скорость, он не рассчитал возможности велосипеда - в итоге слетела цепь, и парень упал прямо под ноги оперативников. При личном обыске у молодого человека было обнаружено около 1 г гашиша. В квартире у наркоторговца правоохранители обнаружили и изъяли еще около 4,5 г наркотика", - проинформировали в милиции.

Известно, что у 24-летнего наркоторговца отсутствовал мобильный телефон, поэтому помощь в "бизнесе" ему оказывал сосед. Злоумышленник предполагал, что раз он не пользуется мобильным, то правоохранители не узнают о его преступной деятельности.

Сейчас оперативники устанавливают канал поставки наркотиков и круг возможных покупателей. Материалы проверки в отношении всех фигурантов переданы в Заводской (г. Минска) РОСК для дачи правовой оценки.-0-