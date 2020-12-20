В Минске нарушитель ПДД пытался сбежать с медосвидетельствования

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске милиционеру пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы остановить нарушителя ПДД, который хотел избежать медосвидетельствования, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ранним утром 19 декабря 31-летний водитель автомобиля Citroen наехал на бордюрный камень на пересечении улиц О.Кошевого и Долгобродской. Нарушителя остановил наряд ОГАИ Ленинского РУВД Минска. Мужчину доставили в диспансер для прохождения медицинского освидетельствования.

"Перед входом в здание он начал вырываться, оттолкнул от себя сотрудников и попытался скрыться. Во время преследования один из милиционеров сделал предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, что остановило нарушителя. Он был задержан. Результат медицинского освидетельствования - 0,52 промилле алкоголя", - сообщили подробности в ГАИ.

В отношении мужчины составлено 5 административных материалов. По факту неповиновения сотрудникам ГАИ он доставлен в Ленинское РУВД для дальнейшего разбирательства.-0-