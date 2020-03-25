В Минске нашли пропавшего подростка

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нашли пропавшего 14-летнего Владислава Ленчикова. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, подросток ушел из дома 22 марта и был объявлен в розыск. Сотрудники отдела уголовного розыска и инспекции по делам несовершеннолетних Московского РУВД установили местонахождение Владислава: он с девушкой был в лесу недалеко от Минска. Парень пояснил, что решил выехать на природу со своей возлюбленной, не предупредив об этом родственников.

Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. В ближайшее время его передадут родителям.-0-