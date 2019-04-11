11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нашли пропавшую 14-летнюю школьницу. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось, Мария Клыга пропала 10 апреля. Она ушла из дома на улице Волгоградской, и до настоящего момента ее местонахождение было неизвестно.

Сейчас школьница передана родственникам, ее здоровью и жизни ничего не угрожает. Сотрудники милиции проводят проверку по обстоятельствам ухода из дома.-0-