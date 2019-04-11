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В Минске нашли пропавшую 14-летнюю школьницу

Происшествия 11.04.2019 | 08:28

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нашли пропавшую 14-летнюю школьницу. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось, Мария Клыга пропала 10 апреля. Она ушла из дома на улице Волгоградской, и до настоящего момента ее местонахождение было неизвестно.

Сейчас школьница передана родственникам, ее здоровью и жизни ничего не угрожает. Сотрудники милиции проводят проверку по обстоятельствам ухода из дома.-0-

В Минске пропала 14-летняя школьницаВ Минске пропала 14-летняя школьница
На вид школьнице 16 лет, рост 168 см, плотного телосложения, волос темно-русый до подбородка, глаза голубые. Была одета в куртку темно-зеленого цвета до колена, черные джинсы, синие кроссовки синие с розовыми вставками.

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МВД, Минск
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