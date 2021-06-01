1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске неосторожное обращение с огнем при курении привело к пожару и гибели мужчины, сообщили БЕЛТА в МЧС.

1 июня в 4.09 в ЦОУ МГУ МЧС поступило сообщение о загорании в квартире в Заводском районе на ул.Уборевича, 146, в Минске. "В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. Работниками МЧС в горящей комнате был обнаружен труп мужчины", - рассказали в ведомстве.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-