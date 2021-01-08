8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске несколько водителей не учли погодные условия и врезались в столбы, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Одно из ДТП произошло на МКАД. Водитель автомобиля Volvo, который ехал со стороны ул.Ф.Скорины в направлении ул.Ваупшасова, при выборе скорости не учел метеорологические условия, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Авто оказалось в кювете. Водителя и пассажирку доставили в медицинское учреждение для осмотра. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Не учел погодные условия и водитель автомобиля Renault, который ехал по проспекту Дзержинского со стороны площади Богушевича в направлении 1-го Извозного переулка. При перестроении в другую полосу движения он создал аварийную обстановку автомобилю BMW, который двигался в попутном направлении. В результате водитель BMW не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. К счастью, никто не пострадал.

Третий инцидент произошел на ул.Железнодорожной. Водитель автомобиля Dodge ехал со стороны ул.Фабрициуса в направлении ул.Щорса. При выборе скорости он не учел погодные условия, не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Пассажиров - женщину и 7-летнего ребенка - доставили в медучреждение для осмотра. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные условия и другие факторы, влияющие на безопасность.-0-