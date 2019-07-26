26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске нетрезвая водитель пыталась скрыться с места ДТП, ее задержали сотрудники ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла сегодня около 00.10 на ул. Притыцкого. Водитель "Опеля" ехала со стороны ул. Ольшевского в направлении ул. Берута. Она не справилась с управлением и столкнулась с ехавшим попутно автомобилем "Пежо", который в результате вынесло за пределы проезжей части. После столкновения "Опель" врезался в осветительную мачту и перевернулся на крышу.

Водителю "Опеля" с помощью очевидцев удалось выбраться из автомобиля. "После этого место дорожно-транспортного происшествия женщина оставила. Через некоторое время фигурантка была задержана экипажем отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска. Медицинское освидетельствование показало, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,36 промилле", - рассказали в ГАИ.

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.-0-